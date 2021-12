Cała historia zaczęła się we wrześniu 2021 roku. Sara Egwu-James, która wygrała wówczas finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021".

Dzięki temu zwycięstwu, James mogła pojawić się na scenie w Paryżu reprezentując nasz kraj. Sara wykonała dwie piosenki: "That's the way it is" z repertuaru Celine Dion oraz autorski numer "Somebody" ( sprawdź! ), z którym pojechała do Paryża na Eurowizję Junior.

Polacy mieli bardzo wyostrzony apetyt na tegoroczny koncert. Dotąd Polska dwukrotnie triumfowała w konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019). Wielu fanów Sary Egwu-James oczekiwało na powtórkę sukcesu i trzeba przyznać, że był on naprawdę blisko! Sarze do zwycięstwa zabrakło zaledwie 7 punktów! Zwyciężczynią została reprezentantka Armenii, Malena ( sprawdź! ).

Sara Egwu-James złożyła mamie urodzinowe życzenia!

13-letnia wokalistka pochodzi ze Słubic. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John ( posłuchaj! ). W ostatnim czasie duet stworzył własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja ( zobacz! ) spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".

Na swoim Instagramie 13-latka złożyła urodzinowa swojej mamie Arlecie.

"Wszystkiego najlepszego mamo. Jesteś moją ulubioną osobą na świecie. Dziękuję za wszystko" - napisała na Instagramie Sara James.

W komentarzach pojawiają się opinie, że Sara i jej mama wyglądają jak dwie siostry, a nie jak córka z mamą.



