Sandbreaker przed premierą debiutanckiego albumu

W połowie lipca śląski Sandbreaker odda w ręce fanów death / doom metalu pierwszą płytę "Worm Master".

Sandbreaker w wersji rysunkowej /Oficjalna strona zespołu

Jak czytamy, zespół, który w 2019 roku wyraźnym akcentem w postaci debiutanckiego minialbumu "Sandbreaker" zaznaczył swoją obecność na metalowej scenie, przygotował materiał jeszcze cięższy i surowszy. Na "Worm Master" mamy usłyszeć sporo inspiracji zespołami pokroju Unholy, Cathedral, Winter, Esoteric czy nawet Electric Wizard, choć - jak zapewniono - muzyce tej nie brakuje oryginalności.



"Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kiedy to zrozumiesz, album 'Worm Master' nabierze odpowiedniego kontekstu i charakteru! To jest echo epoki, kiedy doom i death metal taranowały scenę, brzmiały prosto i ciężko! Nie daj się zwieść nawet okładce! Kiedy odnajdziesz ziarenka piasku na twoim ubraniu, to znaczy, że brałeś udział w przejażdżce potężnym Sandbreakerem" - powiedział Doombardier, grający na perkusji wokalista i lider rybnickiej formacji.



Płytę nagrano w Soundstitute Studio z Arkadiuszem Dzierżawą w roli producenta. Oprawą graficzną zajęli się Novaldo Tirta Damara Putra (ilustracje) i Mythrone (oprawa graficzna).



Album ukaże się w formacie CD i cyfrowo za pośrednictwem Defense Records we współpracy z Free Joy Stereo oraz Mythrone Promotion. W nieco późniejszym terminie "Worm Master" pojawi się również w wersji winylowej.



Posłuchaj EP-ki "Sandbreaker":