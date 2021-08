sanah to obecnie najpopularniejsza artystka w naszym kraju. W 2020 roku szturmem podbiła listy przebojów utworami "Szampan", "Melodia" i "Królowa dram". Jej debiutancki album "Królowa dram" pokrył się potrójną platyną. Otrzymała za niego również Fryderyka w kategorii album roku pop.



W 2021 roku ukazał się drugi album Sanah - "Irenka". Artystka ponownie króluje w radiostacjach m.in. z piosenką "Ale Jazz!" i "Etc. (na disco)". Płyta pokryła się platyną.

Zanim jednak sanah zaczęła robić zawrotną karierę, próbowała wielokrotnie sił w talent showach. Była na castingach w "Mam talent" i "The Voice of Poland".

Reklama

- Byłam kilka razy w "The Voice". Dodatkowo byłam raz w polskim "Mam talent" i raz w brytyjskim - mówiła Interii.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: Po castingu do "Mam talent" zaczęłam płakać INTERIA.PL

- Było mi bardzo smutno. Po tym castingu zwiedzałam Londyn sama. Byłam załamana. Jacyś obcy ludzie mnie pocieszali na tym castingu. Liczyłam się z tym, że mogę nie przejść dalej. Jednak jak teraz pomyślę, że historia potoczyła się inaczej, to jestem wdzięczna, że zaczynałam od zera - komentowała Interii udział w zagranicznym "Mam talent".



Podczas koncertu we Wrocławiu w ramach "NoSory Tour" wokalistka ujawniła, jak wyglądał jej casting w "The Voice of Poland".

"Śpiewałam tam Się ("Soon We’ll Be Found" - przyp. red., to było takie bardzo piękne. Pan tak słucha i pokazuje kciuk do znajomych z komisji. I kończę śpiewać, a on: Przepraszamy, ale nie. To było takie okrutne. Ja mówię: Myślałam, że się podobało, on mówi, że nie. I potem następna osoba weszła. To był mój najgorszy precasting" - mówiła.