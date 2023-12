Sanah i "Na grobie rycerz". Posłuchaj piosenki promującej film "Powstaniec 1863"

Sanah śpiewająca poezję to dla fanów wokalistki nic zaskakującego, w końcu pod koniec ubiegłego roku ukazała się płyta " sanah śpiewa poezyje". Album zawierał 10 wierszy ulubionych poetów wokalistki.

Wówczas Polka sięgnęła po cenione wiersze: "Nic dwa razy" (Wisława Szymborska), "Bajka" (Krzysztof Kamil Baczyński), "Warszawa" (Julian Tuwim), "Kamień", "(I) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej", "(II) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej" (autorem tych trzech jest Adam Asnyk), "Hymn" (Juliusz Słowacki), "Do * w sztambuch" (Adam Mickiewicz), "Rozwijając Rilkego" (Jacek Cygan) i "Eldorado" (Edgar Allan Poe).

Współtwórcami muzyki z wokalistką są Marek Dziedzic, Jakub Galiński i Tom Martin. Za oprawę wizualną przy teledyskach odpowiadał Michał Pańszczyk.

Sanah nagrała piosenkę do filmu "Powstaniec 1863". Kto napisał "Na grobie rycerz"?

Teraz Sanah ponownie sięgnęła po poezję - tym razem Marii Konopnickiej. Utwór "Na grobie rycerz" miał swoją premierę 15 grudnia i promuje film "Powstaniec 1863", którego pojawi się w polskich kinach 12 stycznia przyszłego roku.

"Pokochałam wiersz 'Na grobie rycerz' Marii Konopnickiej, jak tylko przeczytałam go po raz pierwszy! Od razu napisałam do niego melodię, a chwilę później spotkał mnie wielki zaszczyt - moja kompozycja znalazła się we wspaniałym filmie historycznym. Ach, tak się cieszę! Mam nadzieję, że utwór, jak i sam film, wzruszy Was tak bardzo jak mnie" - napisała w mediach społecznościowych Sanah.

Wiersz "Na grobie rycerz" pochodzi ze zbioru "Poezye w nowym układzie. Tom II, Helenica" i został po raz pierwszy wydany w 1902 roku.

W klipie do nowego utworu widzimy przemieszane ujęcia Sanah krążącej po wnętrzach starego, historycznego domu wraz z kadrami z filmu. "Powstaniec 1863" to zrealizowana z rozmachem produkcja, opowiedziana z perspektywy kapelana - generała Stanisława Brzóski, który jest autentyczną postacią historyczną i dowodził oddziałem powstańczym złożonym z chłopów. W postać wciela się Sebastian Fabijański, a obok niego w obsadzie znaleźli się także m.in. Cezary Pazura, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz i Karolina Szymczak.

"Rok 1920, chwilę przed bitwą warszawską. Jeden z obecnych w koszarach żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i powraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy to wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W obliczu branek do carskiego wojna i kolejnych represji ze strony zaborcy rodzi się pomysł organizacji powstania. 22 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu narodowego zrywu, ksiądz Brzóska staje na czele oddziału, który przeprowadza zakończony sukcesem atak na rosyjski garnizon wojskowy. Duchowny zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem. Wkrótce tropem ks. Brzóski rusza major Maniukin zwany 'Katem Podlasia', ale przez najbliższe dwa lata polski bohater pozostanie nieuchwytny siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Tadeusz Syka ("Wyszyński - zemsta czy przebaczenie").

Sanah znowu w trasie. Bajkowa Sanah, czyli "Dansing" i "Poezyje i nie tylko"

Liryczna odsłona twórczości sanah przypadła do gustu jej fanom tak bardzo, że nadchodząca trasa "Poezyje i nie tylko" wyprzedała się w mgnieniu oka. Wokalistka przygotowała jednak również coś dla osób, które, na koncertach, od wygodnych foteli i wieczorowych strojów, wolą "hasanie w teksasach", czyli po prostu taneczne szaleństwo w rytm największych przebojów.

Na drugą część trasy "Bajkowa sanah" składają się "Dansing" oraz "Poezyje i nie tylko". Dansingowe koncerty odbędą się w największych halach w 10 miastach, m.in. Krakowie (Tauron Arena), Warszawie (COS Torwar), Łodzi (Atlas Arena), Gliwicach (PreZero Arena Gliwice) i Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena). W repertuarze tych występów nie zabraknie piosenek "Szampan", "Ale jazz!", "Marcepan" czy "etc. (na disco)".

Pierwszy z 24 dotychczas ogłoszonych występów w 2024 r. odbędzie się 4 marca w Tarnowie ("Dansing"), a finał podwójnej trasy zaplanowano na 17 maja w EXPO XXI w Warszawie ("Poezyje i nie tylko").

1 grudnia sanah wypuściła swój pierwszy album koncertowy - "Bankiet u sanah". "Wzruszałam się, skakałam, opowiadałam Wam to i owo! Bardzo ważny czas dla mnie to był. Mam nadzieję, ze Wam, bankietowiczom, nasze spotkania z orkiestrą i z chórem pozostawiły choć mały ślad w serduszkach" - zapowiadała.