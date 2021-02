Sam Fischer w duecie z Demi Lovato. Posłuchaj "What Other People Say"

Rok po sukcesie utworu "This City", Sam Fischer prezentuje nowy singel "What Other People Say", który powstał we współpracy z Demi Lovato.

Demi Lovato nagrała razem z Samem Fischerem /materiały prasowe

Nowa piosenka została napisana przez Sama jeszcze przed premierą "This City". Artysta od razu wiedział, że "What Other People Say" powinno być duetem. Demi Lovato idealnie wpasowała się w jego klimat. Utwór opowiada o samotności i chęci sprostania oczekiwaniom innych. Każde z wokalistów ukazuje swoją perspektywę tego problemu. To bardzo dobrze dopracowany kawałek z poruszającym refrenem.

Clip Sam Fischer What Other People Say feat. Demi Lovato (Lyric Video)

"What Other People Say" to opowieść o tym jak bardzo możesz się zmienić tylko po to, żeby być lubianym. To kawałek o presji społeczeństwa i jak to wszystko może sprawić, że przestaniesz być sobą - mówi o utworze Sam Fischer.



"To refleksja nad tym jak można zagubić samego siebie, w pogoni za sprostaniem oczekiwaniom innych ludzi i społeczeństwa. Właśnie dlatego chciałam zrobić utwór z Samem - ponad wszystko jest to numer o dwójce ludzi, którzy spotykają się i znajdują rozwiązanie swoich problemów" - dodaje Demi Lovato.

Urodzony w Australii Sam Fischer zadebiutował EP-ką "Not A Hobby" i zyskał popularność dzięki życiowym i pełnym uczuć tekstom. Sam ma na swoim koncie współpracę z takimi gwiazdami jak: Ciara, Louis Tomlinson, czy Jessie J.

Na ten moment jego największy hit "This City" ma ponad 350 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Na Youtube można doliczyć się kolejnych 50 milionów wyświetleń teledysku. "This City" trafiło w Wielkiej Brytanii na radiową listę 20 najczęściej odtwarzanych piosenek, na której utrzymał się przez ponad 19 tygodni.

Demi Lovato to jedna z odnoszących największe sukcesy artystek. Została nominowana do nagrody Grammy, a swój debiut zaliczyła już w 2008 roku przy produkcji Disneya - "Camp Rock". Od tego czasu wydała sześć albumów studyjnych, a ostatni z nich "Tell Me You Love Me" ukazał się w 2017 roku.

