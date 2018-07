Sachiel: Zobacz animowany teledysk "Tylko ciebie"

Przed premierą singla "Dotknij mnie" grupa Sachiel (laureaci siódmej edycji "Must Be The Music") prezentuje animowane wideo "Tylko ciebie".

Sachiel (jeszcze w trzyosobowym składzie) jako zwycięzcy programu "Must Be The Music" w 2014 r. AKPA

Zespół Sachiel powstał na początku 2013 r. z inicjatywy Piotra "Nera" Bieryta. Towarzyszyli mu wówczas jego żona Anna "Ana" Bieryt oraz Krystian "Czaru" Krok.

W maju 2014 roku grupa wygrała siódmą edycję programu "Must Be The Music". Formacja otrzymała 100 tys. złotych oraz kolejne 100 tys. na promocję swojej muzyki w radiu. Dzięki tym pieniądzom zespół mógł rozpocząć nagrania debiutanckiego wydawnictwa.

"Jak będziecie wierni sobie, prędzej czy później sukces przyjdzie" - prorokował juror Piotr Rogucki po finałowym występie w show Polsatu ("Po prostu walcz"). "Macie charakter, osobowość, jesteście wartością samą w sobie" - Kora pochwaliła także świetny refren.

W swojej twórczości zespół miesza hip hop z popem. W dorobku ma m.in. single "Po prostu walcz", "Nostalgia" (autorem jest Marcin Kindla) i "Gdy".

Po rozstaniu z "Czaru" w listopadzie 2015 r. Sachiel jest małżeńskim duetem. Pierwszą odsłoną po zmianach był utwór "Swoją drogą", który doczekał się teledysku.

Teraz zespół przygotował utwór "Tylko ciebie", zapowiadany jako "mała animowana zajawka z przymrużeniem oka".