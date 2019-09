Rytuały Nile: Szczegóły nowej płyty "Vile Nilotic Rites"

1 listopada swą premierę mieć będzie dziewiąty album deathmetalowców z amerykańskiej grupy Nile.

Zespół z Karoliny Południowej opublikował właśnie "Long Shadows Of Dread", pierwszy singel z następcy "What Should Not Be Unearthed" (2015 r.).

"Na pierwszy singel z nowego albumu wybraliśmy 'Long Shadows', jako że jest to miażdżący utwór, który nie powinien pozostawić u nikogo żadnych wątpliwości co do bezkompromisowego, brutalnego i niszczycielskiego zamiaru, jaki w oczywisty sposób daje o sobie znać na całym 'Vile Nilotic Rites'. Chciałbym także podziękować fanom, którzy cierpliwie czekali, podczas gdy my niestrudzenie tworzyliśmy najlepszą płytę Nile od wielu lat" - powiedział Karl Sanders, gitarzysta i założyciel Nile.

"Otwierający nasz nowy album 'Long Shadows Of Dread' to utwór, który z wielką przyjemnością będziemy grać na żywo podczas tras w Europie i USA" - dodał Sanders.

Skoro o koncertach mowa, przypomnijmy, że już dziś (we wtorek, 10 września) w warszawskiej Progresji rozpocznie się polska część "A Vile Desolate Sands Tour 2019" z udziałem Nile i Hate Eternal (oraz Vitriol i Omophagii). 11 września trasa zawita do poznańskiego klubu U Bazyla, 12 września do krakowskiego Zet Pe Te, by 6 października powrócić do kraju nad Wisłą z imprezą we wrocławskich Zaklętych Rewirach.

Nowy longplay podopiecznych Nuclear Blast Records wyprodukował Karl Sanders w studiu Serpent Headed w rodzinnym Greenville w Karolinie Południowej. Wyjątkiem były jedynie partie bębnów, które zarejestrowano w greckim studiu Esoteron w Atenach, gdzie nad brzmieniem czuwali Jim Touras i George Dovolos.

Autorem okładki jest polski artysta Michał "Xaay" Loranc, którego prace zdobiły już kilka poprzednich materiałów Nile.

Z singlem "Long Shadows Of Dread" Nile możecie się zapoznać poniżej:



Oto lista utworów albumu "Vile Nilotic Rites":

1. "Long Shadows Of Dread"

2. "Oxford Handbook Of Savage Genocidal Warfare"

3. "Vile Nilotic Rites"

4. "Seven Horns Of War"

5. "That Which Is Forbidden"

6. "Snake Pit Mating Frenzy"

7. "Revel In Their Suffering"

8. "Thus Sayeth The Parasites Of The Mind"

9. "Where Is The Wrathful Sky"

10. "The Imperishable Stars Are Sickened"

11. "We Are Cursed".