Ryszard Makowski: Nowa płyta "Nie stawiam na lepsze jutro"

W swoim dotychczasowym dorobku autor i piosenkarz ma około dwudziestu płyt - solowych i nagranych z Kabaretem OTTO.

"Ta obecna jest jednak, z pewnością, najlepszym moim krążkiem od strony muzycznej" - podkreślił Ryszard Makowski. "Są to po prostu fajne, melodyjne piosenki wybrane z siedemdziesięciu, osiemdziesięciu utworów" - dodał.



W tytule pierwszego utworu pojawia się Clint Eastwood. "Jestem jego fanem, imponuje mi to, że świetnie dobiera rolę do swojego wieku. Mam nadzieję, że jako dziewięćdziesięciolatek będę również to potrafił" - wyjaśnił Makowski.

Ryszard Makowski kończy 65 lat 1 / 6 Ryszard Makowski swoją estradową działalność rozpoczął w kabarecie OT.TO w składzie którego występował w latach 1989-2001. Na zdjęciu drugi z lewej, obok niego Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek i Andrzej Piekarczyk. Razem z Tupaczewskim pisał teksty do Smerfnych Hitów. "Nie jesteśmy ze sobą w żadnym stopniu pokłóceni. Kabaret był niesamowicie przyjemny, szczególnie, gdy braliśmy udział w koncertach letnich i dawaliśmy dziesięć bisów, bo nikt nigdzie się nie spieszył. Kabaret OT.TO wspominam fantastycznie" - mówił po latach w rozmowie z Polskim Radiem. Źródło: Reporter Autor: Michał Kułakowski udostępnij

Na płycie "Nie stawiam na lepsze jutro" znalazło się jedenaście piosenek rozrywkowych, prezentowanych już wcześniej w audycji "Cafe Piosenka" (TVP), w którym Makowski rozmawia z artystami oraz - w każdym odcinku - śpiewa własną piosenkę. "Są to utwory melodyjne, mające szanse na wejście do kanonu piosenek popularnych" - czytamy w informacji prasowej.



Makowski jest autorem tekstów i muzyki zamieszczonych na płycie piosenek. Natomiast producentem i aranżerem jest Rafał Paczkowski. Na płycie, oprócz Ryszarda Makowskiego, usłyszymy także Chrisa Aikena (perkusja), Bartosza Miecznikowskiego (gitary i mandolina) oraz Aleksandra Makowskiego (gitara basowa).