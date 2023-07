Gdy w sieci pojawiły się jedne z pierwszych zdjęć z filmu "Barbie", na jednym z nich można było zobaczyć Margot Robbie oraz Ryana Goslinga w strojach kowbojskich. Aktor miał na sobie czarną koszulę z białymi elementami i frędzlami, różową opaskę na szyi oraz biały kowbojski kapelusz.

Fani grupy BTS oraz wokalisty Jimina szybko zorientowali się, że strój wygląda identycznie, jak ten, który w teledysku "Permission To Dance" nosił popularny piosenkarz.



Ryan Gosling przeprasza Jimina za strój z "Barbie". Zaoferował mu prezent

Gosling, produkcja i marketingowcy filmu postanowili ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości wokół strojów Kena i Jimina i wystosowali przeprosiny dla wokalisty BTS.

"Cześć Jimin, tu Ryan Gosling. Zauważyłem, że twój strój z teledysku 'Permision To Dance' wygląda tak samo jak mój Kena z filmu "Barbie". Muszę tu to powiedzieć, nosiłeś go jako pierwszy, robiłeś to najlepiej. Istnieje też niepisany kodeks Kena, że gdy kopiujesz czyjś styl, musisz oddać mu coś naprawdę wartościowego. Mam nadzieję, że zaakceptujesz gitarę Kena jako moje skromne przeprosiny. Poza tym Ken nie potrafi grać, więc będzie lepsza w twoich rękach" - mówił aktor na nagraniu, które obejrzano ponad 7 milionów razy na Twitterze.