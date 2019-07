Russell Smith nie żyje. Wokalista The Amazing Rhythm Aces miał 70 lat

Wokalista The Amazing Rhythm Aces oraz autor przebojów Randy’ego Travisa, Dona Williamsa i Ricky’ego Van Sheltona zmarł w piątek 12 lipca w wieku 70 lat po długiej walce z rakiem.

Russell Smith miał 70 lat /NBC /Getty Images

Wokalista, gitarzysta i autor tekstów Russell Smith urodził się w Lafayette w stanie Tennessee, a swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiał w Memphis. Jego muzyka była mieszanką rocka, country, gospel i soulu.

Smith był założycielem kultowej grupy The Amazing Rhythm Aces, która w ciągu ponad 40 lat swojej działalności, nagrała 18 albumów studyjnych i zdobyła statuetkę Grammy w 1976 roku w kategorii najlepsze wykonanie grupowe country za piosenkę "The End Is Not The Sight (The Cowboy Tune)".

Russell Smith z powodzeniem działał również solowo, lansując m.in. przebój "I Wonder What She’s Doing Tonight".

Muzyk był też twórcą piosenek dla największych gwiazd country: Randy’ego Travisa, T. Grahama Browna i Ricky’ego Van Sheltona. Współpracował również z Davem Logginsem, Tanyą Tucker, Rosanne Cash, Kennym Rogersem i wieloma innymi.

"Spędził swoje życie, wypełniając świat muzyką i miłością" - napisał na Facebooku syn artysty, Matthew.



