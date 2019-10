Running Wild z prezentem dla fanów (nowa EP-ka "Crossing The Blades")

Korsarze heavy metalu z Running Wild przygotowali nowy materiał.

Rolf "Rock 'N' Rolf" Kasparek (Running Wild) w akcji /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Mowa o EP-ce "Crossing The Blades", którą legendarny zespół z Hamburga wyda w mikołajki, czyli 6 grudnia pod banderą wytworni Steamhammer.



Znajdziemy na niej cztery utwory: "Crossing The Blades", "Stargazed", "Strutter" (przeróbka Kiss) i "Ride On The Wild Side".



Numer tytułowy z "Crossing The Blades" to zarazem zapowiedź nowego albumu Running Wild, którego premierę zaplanowano na lato 2020 roku.



"Ta wersja (kompozycji 'Crossing The Blades') dostępna będzie wyłącznie na tej EP-ce. Na albumie pojawi się inna, w całości ponownie nagrana odsłona z pewnymi, drobnymi zmianami" - sprecyzował Rolf "Rock 'N' Rolf" Kasparek, grający na gitarze wokalista i lider Running Wild.



"Rapid Foray", ostatnia duża płyta Running Wild, ujrzała światło dzienne w połowie 2016 roku. Utwór "Black Bart" z tego albumu możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Running Wild Black Bart (Lyric Video)