Rotting Christ z nową płytą "Pro Xristoy". "To hołd"

Nowy longplay Rotting Christ, żywej legendy greckiej sceny (black)metalowej, zarejestrowano w ateńskim studiu Deva Sounds. Miks i mastering wykonano w szwedzkim studiu Fascination Street, gdzie za konsoletą zasiedli Jens Bogren i Tony Lingdren. Okładkę "Pro Xristoy" ozdobi obraz "Zniszczenie" z malarskiego cyklu "Dzieje imperium" autorstwa Thomasa Cole'a, XIX-wiecznego malarza i poety romantycznego pochodzenia angielskiego.

Rotting Christ z nową płytą. Co już wiemy?

Następca płyty "The Heretics" (2019 r.) jest, jak czytamy, hołdem, który muzycy Rotting Christ składają ostatnim pogańskim władcom.

"Źródłem inspiracji dla tego albumu była moc pradawnej pogańskiej mądrości. To hołd dla tych, którzy stawili opór nadciągającemu chrześcijaństwu, niszczącemu wszystkie wartości, tradycje i wiedzę starożytnego świata" - powiedział Sakis Tolis, frontman greckiej formacji, który wraz z grającym na perkusji bratem Themisem stoi na czele Rotting Christ.

W nagraniach "Pro Xristoy" wzięli udział basista Kostas "Spades" Heliotis i gitarzysta Kostis Fouk, którzy od 2019 roku figurują w koncertowym składzie Rotting Christ.

Na 14. albumie świętującego 35. urodziny Rotting Christ znajdziemy także dwie bonusowe kompozycje: "Primal Resurrection" i "All For One". "Pro Xristoy" będzie mieć swą premierę 24 maja nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (m.in. CD, na winylu, cyfrowo).

Rotting Christ - szczegóły albumu "Pro Xristoy" (tracklista):

1. "Pro Xristoy"

2. "The Apostate"

3. "Like Father, Like Son"

4. "The Sixth Day"

5. "La Lettera Del Diavolo"

6. "The Farewell"

7. "Pix Lax Dax“

8. "Pretty World, Pretty Dies"

9. "Yggdrasil"

10. "Saoirse".