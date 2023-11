Rosja wystawiła list gończy za laureatką Eurowizji. Jamala z decyzją o aresztowaniu

Dżamała (Jamala) jest poszukiwana od października, a w listopadzie rosyjski sąd podjął zaocznie decyzję o jej aresztowaniu. Władze na Kremlu zarzucają piosenkarce "rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rosyjskiej armii".

Jamala ( posłuchaj! ) w 2016 r. wygrała Eurowizję utworem "1944", poświęconym masowym przesiedleniom Tatarów krymskich. Artystka angażuje się w działania na rzecz pomocy Ukrainie i informowania o sytuacji Ukraińców w obliczu rosyjskiej inwazji.

