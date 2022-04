17-letnia Roksana Węgiel, mimo młodego wieku, w polskim show-biznesie jest już od kilku lat. Wokalistka wygrała pierwszą edycją "The Voice Kids" oraz Eurowizję Junior w 2018 roku, a od tamtego czasu jest jedną z największych polskich gwiazd młodego pokolenia.

Węgiel zbudowała wokół siebie sporą społeczność. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,3 miliona fanów.

Roxie, która przez ostatnie lata dorastała na oczach widzów i internautów, coraz częściej zaskakuje wyszukanymi stylizacjami.

Tym razem postawiła na rockowy outfit, mocny makijaż i fryzurę niczym gwiazda lat 80.



Reklama

Zdjęcie Roksana Węgiel na Instagramie /

Roksana Węgiel w przyszłym roku skończy 18 lat

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - mówiła jeszcze niedawno Roksana Węgiel.