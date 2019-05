Roksana Węgiel ujawnia okładkę swojej debiutanckiej płyty

7 czerwca ukaże się zapowiadana już przez nas debiutancka płyta Roksany Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 i "The Voice Kids".

Roksana Węgiel na okładce swojej debiutanckiej płyty

Na płycie znajdzie się 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" (sprawdź!), czy "Obiecuję" (posłuchaj!), których teledyski w serwisie YouTube osiągnęły ponad 70 milionów wyświetleń.

Z utworem "Anyone I Want to Be" 14-letnia obecnie Roksana Węgiel została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski.

Piosenka promowała też film animowany "Manu. Bądź sobą".

W styczniu Roksana uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

12 kwietnia ukazał się singel "Lay Low", który trafił również na zagraniczne rynki, a teledysk w ciągu miesiąca przekroczył 6 milionów wyświetleń.

We wtorek (14 maja) nastolatka pojawiła się w charakterze gościa specjalnego podczas trwającego 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie.

Clip Roksana Węgiel Lay Low

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

