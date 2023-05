Roksana Węgiel główną bohaterką w ukraińskim filmie "Mavka i strażnicy lasu"

"Mavka i strażnicy lasu" to animacja komputerowa oparta na motywach starosłowiańskich mitów i podań, którą zrealizowali ukraińscy filmowcy. Obraz, który odniósł wielki sukces w Ukrainie, trafi do naszych kin 4 sierpnia. W polskiej wersji głosu tytułowej bohaterce użyczyła Roksana Węgiel, dla której będzie to już drugie doświadczenie dubbingowe w karierze.

Roksana Węgiel głosem Mavki z ukraińskiej animacji /Artur Zawadzki/REPORTER /East News