The Who, Robert Plant, Eddie Vedder, Noel Gallagher, The Chemical Brothers i ich goście specjalni wystąpią na deskach londyńskiego Royal Albert Hall w trakcie serii koncertów charytatywnych wspierających Teenage Cancer Trust. Organizacja od lat wspierana jest przez wiele zespołów rockowych dlatego, że od 24 lat jej kuratorem jest lider The Who, Roger Daltrey.

Słynny zespół, który w ostatnim czasie informował o chwilowej przerwie w występach, pojawi się na scenie 18 i 20 marca. High Flying Birds, czyli grupa muzyka Oasis, Noela Gallaghera, zagra 21 marca. W dniach 22 i 23 marca wystąpią Young Fathers i The Chemical Brothers, a tegoroczną edycję imprezy zwieńczy prawdziwy rockowy panteon sław: Roger Daltrey i Pete Townshend z The Who, Robert Plant z Saving Grace, Eddie Vedder, Kelly Jones (Stereophonics) i Paul Weller (The Jam). Koncert odbędzie się pod tytułem "Ovation" i będzie pożegnaniem Daltreya z organizacją - po niemal ćwierćwieczu za sterami muzyk niemal 80-letni dziś muzyk zdecydował się przekazać swoją funkcję komuś innemu. W międzyczasie okazało się, że od przyszłego roku nowych kuratorów będzie kilku.

Teenage Cancer Trust 2024: Kto wystąpi na wyjątkowym koncercie?

Na przestrzeni wielu lat organizacji za sprawą rockowych koncertów udało się zebrać wielkie pieniądze. "Osiągnęliśmy coś niesamowitego, chcieliśmy zbudować w całym kraju 25 oddziałów szpitalnych dla nastolatków chorych na raka i spełniliśmy tę obietnicę. W rzeczywistości powstało ich 30. To była niesamowita jazda" - mówił Roger Daltrey w "Classic Rock". W ciągu 22. edycji imprezy z samych biletów zebrano w sumie 32 mln funtów. Za te pieniądze udało się zorganizować pracę 28 wyspecjalizowanych jednostek NHS (brytyjskiej służby zdrowia); opłacono także pracę pielęgniarek i osób pracujących z młodymi ludźmi.

W ostatnich latach w ramach wsparcia Teenage Cancer Trust wystąpili już m.in. Paul McCartney, Oasis, Kasabian, The Cure, Florence + The Machine, Muse, Ed Sheeran, Arctic Monkeys, Coldplay, Take That. Sprzedaż biletów na koncerty wieńczące kuratelę Daltreya rozpocznie się 12 stycznia na stronie na stronie funduszu.