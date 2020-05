Rod Stewart kompletuje obsadę do filmu o sobie. Kto zagra wokalistę?

Brytyjski piosenkarz Rod Stewart niejednokrotnie mówił wprost, że chciałby wystąpić w filmie o sobie. Najchętniej reżyserowanym przez Martina Scorsese. Ale wobec braku odpowiedzi z branży filmowej, wymyślił inne rozwiązanie. Pytanie, czy lepsze.

Rod Stewart z synami - Alastairem (z lewej) i Aidenem. Zdjęcie z września 2017 r. /Ian MacNicol /Getty Images

Rod Stewart porzucił myśl o tym, że to on zagra w filmie. W rozmowie z BBC Radio 2 zaproponował, aby w jego dorosłą wersję wcielił się Rhys Ifans - brytyjski aktor znany m.in. z "Notting Hill", a w jego chłopięcą postać - jego 14-letni syn, Alastair Stewart.

"Rhys byłby bardzo dobrym kandydatem. Ale musi coś zrobić ze swoją fryzurą" - przyznał słynący z bujnej czupryny muzyk.

Jeśli chodzi o syna Stewarta, ten sam wyszedł z sugestią, że gotów byłby zagrać nastoletnią wersję swojego ojca. "Gdyby to on mnie zagrał, byłbym bardzo zadowolony" - powiedział muzyk. Jak zauważył, jest między nimi niezwykłe podobieństwo.

"Trudno byłoby stworzyć coś lepszego niż 'Bohemian Rhapsody' (o życiu Freddiego Mercury'ego z Queen) i 'Rocketman' (historia Eltona Johna), ale chciałbym spróbować" - stwierdził 75-letni gwiazdor. Dodał, że chciałby mieć wpływ na kształt scenariusza i być zaangażowanym w projekt w możliwie jak najszerszym zakresie.

Autor przebojów "Do Ya Think I'm Sexy" i "Some Guys Have All the Luck" przebywa obecnie w swojej rezydencji w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii. Pandemia koronawirusa zastała go na Florydzie, gdzie też ma posiadłość, ale zdecydował się wrócić do Wielkiej Brytanii wynajętym samolotem. Towarzyszą mu żona, Penny Lancaster i czworo dzieci.

Za czym najbardziej tęskni z czasów normalności? "To dosyć oczywiste. Za futbolem i pubami!".

Rod Stewart ma w sumie ósemkę dzieci z pięcioma kobietami.

