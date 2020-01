Rock and Roll Hall of Fame 2020: Whitney Houston wybrana! Kto jeszcze?

2 maja 2020 r. w Cleveland w stanie Ohio odbędzie się ceremonia wprowadzenia kolejnych gwiazd do Rockandrollowego Salonu Sław. Kto został wybrany?

Whitney Houston została wybrana do Rock and Roll Hall of Fame

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej.

Whitney Houston (1963-2012)

Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się - do Salonu zapraszani są wykonawcy, którzy wydali debiutanckie płyty przynajmniej 25 lat wcześniej.

Wiadomo już, że kolejnymi gwiazdami, które pojawią się w Salonie Sław będą: Whitney Houston, raper Notorious B.I.G., zespół The Doobie Brothers, a także Depeche Mode, T.Rex i Nine Inch Nails.



"To jest coś, o czym myśleliśmy od dłuższego czasu. To jedna z rzeczy, na które zawsze masz nadzieję, że się wydarzy, zwłaszcza z zespołem takim jak nasz, który istnieje od tak dawna. Świętujemy 50 lat!" - mówił gitarzysta The Doobie Brothers, Patrick Simmons.

Oprócz nich nominowali byli: Pat Benatar ( posłuchaj! ), Motorhead, Soundgarden, Thin Lizzy, Dave Matthews Band ( posłuchaj! ) oraz startujący już po raz kolejny Judas Priest, MC5, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren i Kraftwerk.

Ceremonia odbędzie się 2 maja i będzie transmitowana przez HBO. Tradycyjnie podczas uroczystości wystąpią nowo wybrani członkowie Rock and Roll Hall of Fame. Zmarli (Whitney Houston, Notorious i T.Rex) także zostaną uczczeni poprzez odegranie ich utworów przez inne zespoły.



Rock And Roll Hall Of Fame, Nowy Jork, 14 marca 2005

Artyści, którzy wejdą do Salonu Sław są wybierani przez ekspertów z branży muzycznej, a także w głosowaniu publiczności.

Pod koniec marca do Rock and Roll Hall of Fame dołączyli Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Def Leppard, The Cure, Roxy Music i The Zombies.