Rocco Prestia nie żyje. Basista Tower of Power miał 69 lat

W wieku 69 lat zmarł Rocco Prestia, legendarny wieloletni basista amerykańskiej grupy Tower of Power.

Francis Rocco Prestia (Tower of Power) w 2008 r. /Clayton Call/Redferns /Getty Images

Rocco Prestia od lat miał poważne problemy ze zdrowiem. Muzyk w grudniu 2014 r. przeszedł operację przeszczepu wątroby.

Wideo Francis Rocco Prestia Fingerstyle Funk 1 7

Reklama

Kłopoty zdrowotne sprawiły, że Prestia w 2018 r. ostatecznie odszedł z grupy Tower of Power, w której występował w latach 1968-1977 i ponownie od 1983 r.

Amerykanin uznawany był za mistrza fingerstyle funku, techniki, która sprawiała, że jego brzmienie było niepowtarzalne.

Do najbardziej znanych nagrań Tower Of Power z Prestią w składzie należą takie utwory, jak m.in. "What Is Hip?", "You Got to Funkifize", "Soul Vaccination", "Squib Cakes" i "Credit".