Robert Janowski znany jest widzom Polsatu z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W 15. edycji show wystąpił jako uczestnik i udało mu się zwyciężyć. Z kolei od 17. edycji zasiadał już na fotelu jurorskim i oceniał występy innych, konkurujących ze sobą artystów. Kilka dni temu media obiegła informacja, że nie pojawi się on w 21. sezonie programu.

Robert Janowski podziękował ekipie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Zarówno Robert Janowski, jak i produkcja show Polsatu podziękowali sobie wzajemnie za minione lata współpracy. Uczestnik i juror wyznał, że jest wdzięczny za wszelkie znajomości, które udało mu się zawrzeć dzięki programowi. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" było dla niego "wspaniałą artystyczną podróżą". "Będę tęsknił za Waszym profesjonalizmem, uczynnością i empatią" - wyznał Janowski. Polsat odwzajemnił podziękowania i życzył artyście powodzenia w dalszej drodze. "Dziękujemy ci za ten wspaniały czas i trzymamy kciuki za dalszą drogę!" - napisała stacja.

Juror show Polsatu zdradził, jakie ma plany na najbliższe miesiące

Od kilku miesięcy w mediach krążą spekulacje, jakoby Robert Janowski miał wrócić do prowadzenia teleturnieju "Jaka to melodia", którego gospodarzem był przed laty. Sam niczego jeszcze nie zdradził, a produkcja programu również milczy. Artysta zamieścił natomiast w internecie wpis, w którym wyjawił, co ma w planach na najbliższe miesiące. Okazuje się, że liczy na odpoczynek.

Robert Janowski w swoim poście jeszcze raz nawiązał do zakończonej niedawno współpracy z Polsatem. "Moi drodzy, pewnie już wiecie, że pożegnałem się z programem 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. (...) To był piękny czas. Miałem szczęście, że mogłem poznać ten projekt od strony uczestnika i potem jurora. Cały czas uważam, że to fantastyczne show, cudna ekipa i niesamowici artyści" - wyznał.

Artysta chce skupić się na swojej rodzinie i odpoczynku

Dalszą część wpisu Janowski poświęcił na wyjawienie obserwatorom swoich najbliższych planów. Okazuje się, że artysta zamierza spędzić pierwsze chwile wakacji odpoczynku i na wyjazdach. Chce skupić się na swojej żonie - Monice. W sierpniu ma w planach powrót do pracy w radiu. Dodatkowo będzie podróżował po całej Polsce z recitalem. Ucieszył się, że będzie miał także okazję "pomieszkać wreszcie we własnym domu".

"Czasami coś się jednak kończy. Niekiedy po to, by rozpocząć nowe, a innym razem, aby odpocząć, nabrać dystansu, spędzić więcej czasu z rodziną. Oba powody ważne. Nie trzeba się smucić. Teraz wakacje. Słońce jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Cieszę się na ten wolny czas. Oczekiwany. Bardzo tego, z Monią, potrzebujemy" - napisał Robert Janowski.

Artysta na koniec zamieścił pokrzepiające słowa dla swoich fanów, które pozostawiają ogromną nadzieję na to, że niedługo ponownie będzie można go zobaczyć na ekranie telewizora. "Jest dobrze. A pewnie będzie jeszcze lepiej..." - zapewnił.