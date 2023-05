O śmierci Laakso poinformowała jego żona Sarah na stronie GoFundMe. Rodzina basisty i gitarzysty założyła zbiórkę publiczną po tym, jak dowiedziała się o jego chorobie. U muzyka zdiagnozowano rzadkiego raka dróg żółciowych.

"Jestem całkowicie zdruzgotana. Pragnę się z wami podzielić informacją, że mój ukochany mąż Rob zmarł wczoraj spokojnie wczoraj po południu. Po modlitwach o cud odkąd został zdiagnozowany, zaczęłam prosić Boga o spokojne odejście mojego męża. Każdy dzień, który razem spędziliśmy, był cudem" - czytamy.

"Ostatnimi czasy [Rob] znosił ogromny ból, aby być ze swoimi dziećmi tak długo, jak to tylko możliwe. Przez cały czas zachowywał spokój, aby dzieci mogły żyć w niewinnej radości, a jego przyjaciele i rodzina nie martwili się" - oświadczyła.

Kim był Rob Laakso?

44-letni Rob Laakso był członkiem zespołu Kurta Vile - The Violators. Do składu trafił w 2013 roku, gdzie zastąpił Adama Granduciela. Z grupą i cenionym artystą nagrał albumy "Walkin On Pretty Daze", "B’lieve I’m goin down" oraz "Bottle In It".

Ostatnim albumem, który nagrał z grupą był "Watch My Moves" z 2022 roku.

Laakso ponadto grał w shoegaze’owym składzie Swirlies oraz indie rockowej kapeli Mice Parade.



