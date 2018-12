Rihanna zapowiedziała nową płytę na 2019 r.

W ostatnim czasie częściej mówiło się o biznesowych osiągnięciach Rihanny, niż o jej nowych nagraniach... Jednak w końcu gwiazda zapowiedziała premierę nowego albumu, która planowana jest na 2019 rok.

Rihanna ostatnio błyszczy na pokazach mody /Caroline McCredie /Getty Images

Minęły prawie trzy lata od premiery albumy Rihanny "Anti". W tym czasie artystka stworzyła cieszącą się ogromnym powodzeniem markę kosmetyczną i bieliźnianą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rihanna stylowa artystka AKPA

Reklama

Piosenkarka zapytana pod jednym z postów na Instagramie, kiedy planuję kolejny krążek odpowiedziała zwięźle: "2019".

Na razie gwiazda nie zdradza, jaki charakter będzie miała płyta, ani tym bardziej, jaka będzie dokładna data premiery. Pewne jest to, że będzie to najbardziej wyczekiwana premiera nadchodzącego roku.

Jej producent wokalny, zapowiada, że płyta jest "niesamowita, wprost zachwycająca".

Diamond Ball 2018: Kogo gościła Rihanna? 1 16 W czwartek, 13 września, w Cipriani na Wall Street w Nowym Jorku odbyła się czwarta coroczna gala dobroczynna Diamond Ball organizowana przez fundację Rihanny, Clara Lionel Foundation. Poprzez swoją działalność wokalistka chce pomagać w zdobywaniu wiedzy młodzieży w USA, jej rodzinnym Barbadosie, Brazylii, Kubie, Haiti, Gujanie oraz Jamajce. To właśnie na ten cel zbierane są pieniądze podczas Diamond Ball. W ubiegłym roku gośćmi Rihanny byli Kendrick Lamar i Calvin Harris, a rolę gospodarza pełnił Dave Chappelle. Barack Obama przemawiał za pośrednictwem łącza wideo. Aukcja przedmiotów podarowanych przez Rihannę i Jaya-Z przyniosła 840 tysięcy dolarów. Zobaczcie, kto tym razem pojawił się na imprezie! Autor zdjęcia: Erik Pendzich/REX/Shutterstock Źródło: East News 16

Ostatnia płyta Rihanny, "Anti", miała premierę w styczniu 2016 roku. Piękność z Barbadosu w 2016 roku opublikowała singel "Sledgehammer", który przygotowała do filmu "Star Trek: W nieznane". Nagrała też przebój "This Is What You Came For" z Calvinem Harrisem. Na całym świecie płyty wokalistki rozeszły się w nakładzie przekraczającym 230 milionów.

Clip Calvin Harris This Is What You Came For - ft. Rihanna

Rihanna coraz chętniej próbuje sił w aktorstwie. Niedawno mogliśmy podziwiać ją w produkcji science fiction "Valerian i Miasto Tysiąca Planet" Luca Bessona. W czerwcu 2018 roku do kin zawitał obraz "Ocean's 8", czyli kobieca odpowiedź na "Ocean's Eleven", gdzie Rihanna zagrała u boku Sandry Bullock, Cate Blanchett i Anne Hathaway.