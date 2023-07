O śmierci muzyka poinformował John Reis, przyjaciel z zespołów Hot Snakes i Drive Like Jehu. "Rick zmarł nagle, z przyczyn naturalnych. Jego sztuka czyniła życie lepszym. Jedyną rzeczą, którą kochał bardziej niż sztukę i rock n rolla, byli jego przyjaciele. Na zawsze zostanie zapamiętany za swoją kreatywność, wizję i umiejętność wnoszenia piękna do tego świata. Kocham cię, Rick. Będę za tobą tęsknić do końca życia" - napisał.

Froberg i Reis po raz pierwszy połączyli siły w post-hardcore'owym zespole Pitchfork pod koniec lat 80. Następnie utworzyli rockową grupę Drive Like Jehu, z którą wydali debiutancki album w 1991 roku i drugi - "Yank Crime" - trzy lata później.

W połowie lat 90. Reis tymczasowo zawiesił działalność w Drive Like Jehu, aby skoncentrować się na swoim innym zespole, Rocket from the Crypt. Pod koniec dekady Reis założył własną wytwórnię płytową Swami Records i ponownie zaczął współpracować z Frobergiem, tworząc nowy post-hardcore'owy zespół Hot Snakes. W latach 2000-2004 Hot Snakes wydali trzy albumy. Po przerwie wydali czwarty album "Jericho Sirens", który ukazał się w 2018 roku.

W 2006 roku Froberg założył zespół Obits, który ma na koncie trzy albumy studyjne. W 2014 roku Froberg i Reis reaktywowali Drive Like Jehu na potrzeby serii występów na żywo, w tym występu na Coachelli. Oprócz muzyki Froberg zajmował się sztukami wizualnymi, tworząc grafiki dla swoich zespołów oraz dla wytwórni Reisa.