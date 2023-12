Ribspreader z nową płytą "Reap Humanity". Kiedy premiera?

"Reap Humanity", nowy materiał Ribspreader, trafi na rynek 16 stycznia 2024 roku. Jego wydaniem zajmie się hiszpańska Xtreem Music. Album dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że na czele Ribspreader stoi grający na gitarze rytmicznej i basie wokalista Rogga Johansson, szwedzki muzyk i weteran sceny znany z liczonych w dziesiątkach zespołów i projektów. Od 2016 roku towarzyszą mu dwaj Amerykanie: gitarzysta prowadzący Taylor Nordberg, aktualny członek m.in. Deicide, oraz Jeramie Kling, perkusista m.in. Ex Deo i The Absence, a także były bębniarz Venom Inc.

"A Fleshless Gathering" - to pierwszy singel pilotujący nową płytę Ribspreader. Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo RIBSPREADER - A Fleshless Gathering [2024]

Ribspreader - szczegóły albumu "Reap Humanity"

Poniżej znajdziecie pełną tracklistę:

1. "The Skeletal Towers"

2. "A Fleshless Gathering"

3. "Reap Humanity"

4. "Count Damnation"

5. "As The Ghouls Are Summoned"

6. "Like Breeding Vermin"

7. "Further Into Decay"

8. "Human Fodder"

9. "Shrouded In Despair".