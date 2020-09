Revolting po nagraniach

"The Shadow At The World's End" - tak brzmieć będze tytuł siódmego albumu szwedzkiej formacji Revolting.

Autorem okładki nowej płyty szwedzkich deathmetalowców jest hiszpański artysta Juanjo Castellano. Szatę graficzną zaprojektował Fin Turkka G. Rantanen.

Przypomnijmy, że w składzie Revolting figurują perkusista Martin, basista Tobias oraz niezmordowany, grający na gitarze wokalista Rogga Johansson, człowiek znany z trudnej do policzenia rzeszy projektów i zespołów, który nomen omen zasilił właśnie szeregi Massacre, pionierów death metalu z USA.

Siódmy longplay Revolting trafi do sprzedaży 27 listopada nakładem indyjskiej Transcending Obscurity Records (winyl, CD, kaseta, cyfrowo).

Z tytułowym utworem z materiału "The Shadow At The World’s End" Revolting możecie się zapoznać poniżej:

Wideo REVOLTING (Sweden) - The Shadow At The World's End (Death Metal) Transcending Obscurity

Oto program albumu "The Shadow At The World’s End":

1. "Defleshed"

2. "1888"

3. "The Shadow At The World’s End"

4. "Sorrow As Companion"

5. "Daggers That Mimic Life’s Pain"

6. "Dragged Back To The Cellar"

7. "To The Bitter Bleeding End"

8. "Carnage Will Come"

9. "Revolted By Life Itself".