Revocation: Album "Netherheaven" gotowy. Kiedy premiera?

"Netherheaven", ósmy album podopiecznych Metal Blade Records, skomponował w całości Dave Davidson, grający na gitarze wokalista Revocation, który w swoim nowo powstałym studiu HeatWave zajął się także produkcją. Wyjątkiem były jedynie partie perkusji, które zarejestrowano w studiu Brick House. Miks i mastering wykonał Jens Bogren ze szwedzkiego studia Fascination Street. Okładkę zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi.

"W porównaniu do wcześniejszych albumów nasze nastawienie jest dziś zdecydowanie bardziej deathmetalowe, choć nadal staramy się przesuwać granice. Utwory zawarte na 'Netherheaven' są diabelskie i złowieszcze, ale mają w sobie postępowe pierwiastki, dzięki którym brzmią interesująco" - napisał Davidson.

Na pierwszej od czterech lat płycie Amerykanów wystąpili gościnnie George "Corpsegrinder" Fisher, wokalista Cannibal Corpse, oraz Trevor Strand, zmarły w maju frontman The Black Dahlia Murder. Obu gości usłyszymy w wieńczącej "Netherheaven" kompozycji "Re-Crucified".

Nowy longplay Revocation trafi do sprzedaży 9 września (m.in. w wersji CD oraz drogą elektroniczną).

Muzycy podzielili się właśnie z fanami "Diabolical Majesty", pierwszym singlem z nowego materiału. Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Netherheaven":

1. "Diabolical Majesty"

2. "Lessons In Occult Theft"

3. "Nihilistic Violence"

4. "Strange And Eternal"

5. "Galleries Of Morbid Artistry"

6. "The 9th Chasm"

7. "Godforsaken"

8. "The Intervening Abyss Of Untold Aeons"

9. "Re-Crucified".