14 listopada odbędzie się aukcja "Lyrics for a Cause", którą zorganizuje prestiżowy kalifornijski dom aukcyjny Julien’s Auctions. Podczas wydarzenia będzie można wylicytować wyjątkowe muzyczne pamiątki - napisane odręcznie teksty znanych na całym świecie piosenek. "Oferujemy bogatą kolekcję dzieł autorstwa najbardziej legendarnych piosenkarzy i tekściarzy XX i XXI wieku, które reprezentują najróżniejsze gatunki: od muzyki country, poprzez pop, rock, gospel, folk, aż po muzykę chrześcijańską i alternatywną" - czytamy na stronie internetowej domu Julien’s Auctions.

Wśród przekazanych organizatorom przedmiotów znalazły się teksty dwóch utworów z repertuaru Celine Dion. Mowa o piosence "The Prayer", którą kanadyjska artystka nagrała w 1999 roku wraz z włoskim tenorem Andreą Bocelli, a do której słowa napisał David Foster oraz "The Gift" - utworze pochodzącym ze ścieżki dźwiękowej tegorocznej komedii romantycznej "Miłość na nowo". Tekst autorstwa Tiny Parol zostanie wylicytowany wraz z płytą "Love Again" będącą soundtrackiem wspomnianej produkcji.

Celem aukcji jest zebranie środków na rzecz organizacji charytatywnej Music Health Alliance, która zapewnia opiekę medyczną i wsparcie psychologiczne artystom w całych Stanach Zjednoczonych. Założona w 2013 roku organizacja pomaga ponad 18. tysiącom członków branży muzycznej, świadcząc bezpłatne usługi z zakresu m.in. "przeprowadzania badań diagnostycznych, finansowania operacji ratujących życie oraz opieki nad osobami borykającymi się z powikłaniami po zakażeniu koronawirusem".

Stan Celine Dion jest coraz gorszy

Sama Dion od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Cierpi na tzw. zespół sztywności uogólnionej. To nieuleczalna choroba neurologiczna o nieznanym pochodzeniu, która objawia się sztywnieniem mięśni, występowaniem skurczy mięśniowych, bólem i sztywnością pleców oraz nóg. Z czasem u pacjenta zauważa się asymetrię ciała i utratę wagi. W maju gwiazda odwołała z tego powodu wszystkie koncerty zaplanowane do kwietnia 2024 roku. Dwa miesiące temu siostra Dion ujawniła, że stan piosenkarki jest nadal poważny. "Nie możemy znaleźć żadnego skutecznego leku, ale nie tracimy nadziei" - wyznała Claudette Dion.

Po tej informacji pojawiły się nowe wieści o postępach choroby, które ujawniła osoba z bliskiego otoczenia gwiazdy. "Ledwo może chodzić. Jej plecy są wygięte, a skurcze mięśni, które odczuwa, są nie do zniesienia" - mówiła informatorka podczas rozmowy z serwisem "Radar Online". Wokalistka nie chce w ogóle wychodzić z domu i jest coraz bardziej zależna od swoich bliskich.

Aktualnie wokalistka mieszka w Las Vegas, gdzie może korzystać z pomocy "wspaniałego zespołu lekarzy". Pomaga jej także terapeuta na co dzień zajmujący się medycyną sportową. Choć jej siostra mieszka w kanadyjskim Quebec, to cały czas pozostają w kontakcie. Celine Dion ma również na miejscu osoby sobie najbliższe, by mogły natychmiastowo pomóc wokalistce.