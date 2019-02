Red Lips i "Ja wam zatańczę": Ruda nie jest już ruda!

W poniedziałek (11 lutego) do sieci trafi teledysk do nowego singla grupy Red Lips - "Ja wam zatańczę".

Ruda (Red Lips) zmieniła wizerunek /materiały prasowe

"Ja wam zatańczę" to zapowiedź nowego albumu Red Lips, który ma pojawić się pod koniec tego roku.

"Nie wiem jak to się stało, może nasłuchałem się Chemical Brothers, może też nazbierało się już trochę rożnych wątków wymagających innej ekspresji. Z zasady jesteśmy rockowym zespołem i bunt mamy we krwi" - mówi Łukasz Lazer, gitarzysta i producent utworu.

"Jest wiele spraw, które nam się nie podobają, które nie podobają się też naszym słuchaczom. Trzeba było znaleźć temu ujście. Nie bierzcie jednak tego numeru śmiertelnie poważnie, nie zamierzamy demolować nikomu dobytku. Ustalmy, że to artystyczna forma wyrażenia naszych emocji co do otaczającej nas rzeczywistości" - dodaje Joanna "Ruda" Lazer.

Okazuje się, że Ruda już nie jest ruda - na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć, że wokalistka zmieniła kolor włosów na blond.