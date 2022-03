Grupa Red Hot Chili Peppers przedstawia kolejny utwór zapowiadający nowy, dwunasty studyjny album "Unlimited Love". Po singlu "Black Summer" fani mają okazję poznać "Poster Child" wraz z towarzyszącym mu animowanym klipem. Nowa piosenka to śmiały groove, rozedrgane funkowe gitary, hipnotyzujący refren i płynący z prądem wokal.

Numer "Black Summer", który poznaliśmy na początku lutego, ma już 16 milionów odsłuchów na Spotify oraz 20 milionów odsłon na YouTube. Piosenka zadebiutowała też w top 3 zestawienia Rock & Alternative Airplay notowania Billboardu. Ponadto, w ciągu zaledwie 2 tygodni "Black Summer" dotarło na najwyższą pozycję, co było najszybszym awansem na szczyt listy od 2020 roku.

"Jest tu wszystko, co chcielibyście dostać od Papryczek" - zawyrokował "Vulture".

"To świeże, odnowione brzmienie zespołu" - podsumował serwis "Consequence of Sound". Z kolei "NME" określił utwór "Black Summer" jako euforyczny.

Album "Unlimited Love", który ukaże się 1 kwietnia 2022 roku, to pierwsze od 2006 roku długogrające dzieło kapeli z udziałem gitarzysty Johna Frusciante. To także powrót Red Hot Chili Peppers do współpracy z Rickiem Rubinem, który wyprodukował dla zespołu takie legendarne płyty jak "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) czy "Stadium Arcadium" (2006).

"Unlimited Love" to połączone siły czterech muzycznych indywidualności, śmiało patrzących w przyszłość swej przyjaźni i artystycznej wspólnoty.

Red Hot Chili Peppers - "Unlimited Love": Tracklista

01. "Black Summer"

02. "Here Ever After"

03. "Aquatic Mouth Dance"

04. "Not The One"

05. "Poster Child"

06. "The Great Apes"

07. "It's Only Natural"

08. "She's A Lover"

09. "These Are The Ways"

10. "Whatchu Thinkin'"

11. "Bastards Of Light"

12. "White Braids & Pillow Chair"

13. "One Way Traffic"

14. "Veronica"

15. "Let 'Em Cry"

16. "The Heavy Wing"

17. "Tangelo"