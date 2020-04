Rebel Wizard z nowym albumem "Magickal Mystical Indifference"

Australijski projekt Rebel Wizard przygotował trzeci longplay.

Rebel Wizard prezentuje nowy album /materiały prasowe

Płyta "Magickal Mystical Indifference" trafi na rynek 10 lipca nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records w edycji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Reklama

Przypomnijmy, że za Rebel Wizard stroi Bob Nekrasov alias NKSV, muzyk z Melbourne znany także z projektu Nekrasov z pogranicza black metalu i ambientu.

Twórczość Rebel Wizard oscyluje zaś wokół black / thrash metalu z elementami klasycznego heavy metalu i punkową zadziornością, co sam NKSV określa samozwańczo jako "negative wizard metal".

Nowy materiał Rebel Wizard promuje singel "Not Rain But The Wizards Tears". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Rebel Wizard not rain but the wizards tears

Na płycie "Magickal Mystical Indifference" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Heavy Negative Wizard Metal In-Fucking-Excelsis"

2. "Raiseth Up All Those That Be Bowed Down"

3. "White Light Of Divine Awe Smelling Of Sweat And Sex"

4. "You Are Being Lived, Dear One"

5. "Dance Of The Duchess In The Pale Pink Light"

6. "Not Rain But The Wizards Tears"

7. "Urination Of Vapidity On Consciousness"

8. "The Mind Is Not Your Friend"

9. "Love Wisdom Everything Nothing"