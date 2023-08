Zdarzenie miało miejsce 23 sierpnia na siłowni w San Fernando Valley w Los Angeles. Blueface był na treningu bokserskim, gdy na sali pojawił się mężczyzna z rottweilerem i udał się w kierunku rapera. Na początku nagrania trener David Kaminsky próbował uspokoić nerwowego napastnika, lecz ten szybko doskoczył do Blueface'a. W odpowiedzi raper wyprowadził mu kilka ciosów. Na nagraniu widać, jak napastnik sięga po coś do kieszeni i na tym się ono urywa.

"Sytuacja szybko się nasiliła, ponieważ nieznany napastnik natychmiast zaczął krzyczeć do Blueface'a, że go zabije. Potem dźgnął go w nogę i uciekł z miejsca zdarzenia czarną Teslą Model S" - powiedział trener rapera TMZ Hip Hop.



Choć cios był mocny, obrażenia Blueface'a nie zagrażają jego życiu. Raper poinformował jednak, że nie będzie mógł wystąpić na amatorskiej gali bokserskiej, która odbędzie się 14 października.

Blueface należy do grona najbardziej rozpoznawalnych raperów z Los Angeles. Znany jest on nie tylko z charakterystycznego stylu rapowania, ale i notorycznego wywoływania kontrowersji. W 2019 roku "zasłynął" nagraniem ukazującym jego przejażdżkę po Skid Row - ubogiej dzielnicy we wschodniej części śródmieścia Los Angeles, w której znajduje się jedno z największych skupisk bezdomnych w USA. Na wspomnianym filmiku widać, jak raper wyrzuca przez okno pliki studolarowych banknotów, które są natychmiast zbierane w popłochu przez żebraków.