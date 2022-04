Rancor przygotowali czwarty album "Bury The World"

Działający od końca lat 90., madrycki Rancor ponownie związał się z miejscową Xtreem Music, w barwach której w 2013 roku wydał swój drugi longplay "Dark Future".

"Bury The World", pierwsza od ponad pięciu lat płyta thrashowego kwintetu, trafi na rynek 14 czerwca. Album dostępny będzie w wersji CD oraz drogę elektroniczną.



"Evilization", poprzedni longplay Rancor, miał swą premierę w 2017 roku od banderą rodzimej Eventhink Metal Records.

Nowy album Hiszpanów pilotuje kompozycja "Berserk", której możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Bury The World":



1. "Berserk"

2. "Bury The World"

3. "Daggers In The Chest"

4. "Evil Subjugation"

5. "Evade"

6. "Bad Angel"

7. "Digital Criminal"

8. "Hunting Humans"

9. "Crushing Your Bones"

10. "Rat Licker".