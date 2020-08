Ragehammer na pewną śmierć (nowa płyta "Into Certain Death")

Formacja Ragehammer z Krakowa wyda we wrześniu drugi album.

Zespół Ragehammer przygotował nową płytę /materiały prasowe

Nagrania, a także miks i mastering, odbyły się ponownie w krakowskim studiu No Solace, gdzie nad wszystkim czuwał M. z Mgły i Kriegsmaschine.

Autorką okładki "Into Certain Death" jest niejaka Devinez.

"'Into Certain Death' zawiera 10 ochłapów sonicznej przemocy o zmiennym natężeniu zadawania bólu, w charakterystycznie szczerym, bezpośrednim i brutalnym black / thrashmetalowym stylu, stanowiącym konsekwentne rozwinięcie ścieżki obranej w 2011 roku, u zarania zespołu" - czytamy.

Następca debiutanckiego albumu "The Hammer Doctrine" (2016 r.) będzie mieć swą premierę 18 września. Pagan Records szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Oto lista utworów płyty "Into Certain Death":

1. "Beneath The Red Suns"

2. "We Are The Hammer"

3. "Jesus Goat"

4. "Peace"

5. "Na pewną śmierć"

6. "616. TerrorKorps"

7. "Fear Toxin"

8. "Omega Red"

9. "Dragon City"

10. "Prophet Of Genocide Part II (Mother Winter Eternal)".

Longplay "The Hammer Doctrine" Ragehammer możecie sobie przypomnieć poniżej: