Rage Of Light przed premierą albumu "Redemption"

Na płycie "Redemption" usłyszymy Martynę Hałas, pochodzącą z Bydgoszczy, nową wokalistkę Rage Of Light, która dołączyła do zespołu Szwajcarów Jonathana Pelleta (wokal / klawisze / programowanie perkusji) i Noé Schüpbacha (gitara / bas) w tym roku, zastępując przy mikrofonie Melissę Bonny (Ad Infinitum). Mieszkająca w Amsterdamie Martyna Hałas kojarzona jest także z grupami Lady Maggot i Ascend The Hollow.

Nagrania oraz miks i mastering odbyły się w studiu Conatus pod okiem Vladimira Cocheta.

Autorem okładki jest brazylijski artysta Gustavo Sazes, z którym Rage Of Light współpracowali już przy debiutanckim albumie "Imploder" z 2019 roku.

"Nowa płyta ukazuje świeże współdziałanie z cięższym, bardziej dojrzałym brzmieniem" - czytamy o drugim longplayu Rage Of Light, którego muzyka oscyluje wokół elektronicznego groove metalu i melodyjnego death metalu.



Grupa związana była wcześniej z austriacką Napalm Records, tym razem jednak postanowiła wydać swój drugi album na własną rękę. Jego premierę zaplanowano na 8 grudnia (CD, cyfrowo).

Płytę "Redemption" promują dwa single: wypuszczony w październiku "Lead The Riot" i "Breaking Infinity", który opublikowano we wtorek, 16 listopada. Do obu utworów nakręcono teledyski.



Zobacz Rage Of Light w wideoklipie "Breaking Infinity":

Clip Rage Of Light Breaking Infinity

Teledysk "Lead The Riot" możecie sprawdzić poniżej:

Clip Rage Of Light Lead the Riot

Oto lista kompozycji albumu "Redemption":



1. "Iciness"

2. "2.0"

3. "Crusade For The Sun"

4. "Lead The Riot"

5. "Chasing A Reflection"

6. "Exploder"

7. "Breaking Infinity"

8. "Aspiration"

9. "Beyond".