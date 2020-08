Radosne wieści od Pięknych i Młodych! Były też powody do strachu

Wokalista zespołu, Daniel Biczak po raz kolejny został ojcem. Do rodziny Pięknych i Młodych dołączyły bliźniaki.

Daniel Biczak (z lewej) w składzie grupy Piękni i Młodzi /Michał Dubiel / Reporter

Obecnie w składzie Pięknych i Młodych zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak.



Zmiany kadrowe to pokłosie głośnego konfliktu między Dawidem i Magdaleną Narożnymi.



Biczak właśnie po raz kolejny został ojcem. Na świecie powitał dwie córeczki - Apolonię i Anatolę.

Rok temu urodziła mu się córka Michalina. Dumny tata pochwalił się rodzinnym zdjęciem na Instagramie.

Nie obyło się jednak bez stresu, ponieważ dziewczynki były wcześniakami. "I chociaż ojciec przez to wszystko najpierw osiwieje a potem wyłysieje do końca to jest najszczęśliwszy na całym świecie a dziewczynki już niedługo wyruszą zdobywać świat i łamać serca kawalerom" - skomentował.