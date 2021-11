Radiohead opublikował nowy klip. Zobacz teledysk do "Follow Me Around"

Grupa Radiohead zapowiedziała niedawno wznowienie płyt "Kid A" oraz "Amnesiac", które zostaną zebrane w jeden box pod nazwą "Kid A Mnesia".

Albumy "Kid A" oraz "Amnesiac" powstały podczas jednej sesji nagraniowej i były sporym zaskoczeniem dla fanów wcześniejszych dokonań Thoma Yorka i jego zespołu. Grupa postawiła na nich na elektroniczne i eksperymentalne brzmienia.

Na Instagramie zespołu pojawiło się wideo, w którym tajemnicza postać próbuje oba krążki złączyć ze sobą taśmą klejącą. Niedługo później ujawniono datę premiery łączonej reedycji pod nazwą "Kid A Mnesia", której największym smaczkiem będzie bonusowa płyta z odrzutami z tego okresu.

Reedycja ukaże się 5 listopada. Pierwszą zapowiedzią był niepublikowany wcześniej utwór "If You Say The Word".



Teraz zespół opublikował teledysk do piosenki "Follow Me Around". Kompozycja pojawiła się już na wydaniach koncertowych sprzed dwóch dekad, jednak nigdy nie została włączona na żaden album studyjny.