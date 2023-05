Queens of the Stone Age z nowym singlem. Posłuchaj "Emotion Sickness"!

"'In Times New Roman... ' jest surowy, momentami brutalny i nie jest polecany osobom o słabych nerwach! A jednak jest to prawdopodobnie najpiękniejszy i zdecydowanie najbardziej satysfakcjonujący album w ich wspaniałej dyskografii. Ostre teksty założyciela, wokalisty i lidera zespołu Josha Homme'a opierają się na natychmiast rozpoznawalnej sygnaturze dźwiękowej QOTSA, rozszerzonej i ozdobionej nowymi i niespotykanymi rozwiązaniami praktycznie w każdej piosence. 'In Times New Roman...' pokazuje, że czasem trzeba zajrzeć pod blizny, by dostrzec piękno - a czasami same blizny są pięknem" - czytamy w zapowiedzi nowej płyty Queens of the Stone Age .

"The world's gonna end in a month or two" - śpiewa Homme, zadając pytanie: co chcesz zrobić z czasem, który ci pozostał? Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman i Jon Theodore mogą nie być w stanie nas ocalić, ale dają nam "dźwiękowe forum, miejsce, w którym możemy przez to przejść".

Pierwszą udostępnionym utworem z "In Times New Roman..." jest singel "Emotion Sickness". "Ten utwór otacza słuchacza ciepłem charakterystycznych i hipnotycznych refrenów QOTSA połączonych z nieokiełznanym i niecodziennym rytmem - przerywanych odcieniami szalonych wstrząsów. Ostatnie kilka lat było trudne dla wszystkich i nie jest tajemnicą, że członkowie QOTSA także doświadczyli strat i 'złamanych serc'. Kto z nas jednak nie miał w ostatnim czasie nie miał zaburzeń emocjonalnych?" - głosi opis piosenki.

Przypominamy także, że zespół Queens of the Stone Age będzie jedną z gwiazd tegorocznego Open'er Festival w Gdyni.

Wideo Queens of the Stone Age - Emotion Sickness (Official Audio)

Queens of the Stone Age "In Times New Roman..." - co już wiemy?

"In Times New Roman..." został nagrany i zmiksowany w należącym do Homme'a studio Pink Duck z dodatkowymi nagraniami w studio Shangri-La w Kalifornii. Album został wyprodukowany przez Queens of the Stone Age i zmiksowany przez Marka Rankina. Projekt graficzny zaprojektował wieloletni współpracownik zespołu - Boneface. Winyle będą dostępne na całym świecie w kolorze czarnym, zielonym, czerwonym, srebrnym i niebieskim.

Tracklista:

1. "Obscenery"

2. "Paper Machete"

3. "Negative Space"

4. "Time & Place"

5. "Made to Parade"

6. "Carnavoyeur"

7. "What the Peephole Say"

8. "Sicily"

9. "Emotion Sickness"

10. "Straight Jacket Fitting"