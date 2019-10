Queen: Nowe wersje "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" i "A Kind of Magic"

Do sieci trafiły trzy nowe teledyski grupy Queen - to efekt konkursu "You Are the Champions" ogłoszonego przez zespół.

10 tysięcy wielbicieli zespołu Queen z 121 krajów wzięło udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu - zespół wyłonił 5491 muzyków, którzy nagrali nową wersję przeboju "Bohemian Rhapsody".

Nowa wersja teledysku to zbiór materiałów, które na przestrzeni ostatnich miesięcy fani legendarnej grupy samodzielnie stworzyli. Wszystko jest rezultatem konkursu "You Are The Champions". Kampanię ogłoszono po tym, jak w czerwcu tego roku klip do "Bohemian Rhapsody" osiągnął wynik ponad miliarda wyświetleń w serwisie YouTube.



Konkurs "You Are The Champions" to nie tylko nowa wersja "Bohemian Rhapsody".

Spośród tysięcy fanów Queen, którzy zgłosili się do projektu wyłoniono - poza wokalistami i instrumentalistami - artystów z innych dziedzin sztuki. 1822 tancerzy zaprezentowało własną interpretację "Don't Stop Me Now", ze specjalnym filmem instruktażowym stworzonym przez Polly Bennett (choreografkę i trenerkę ruchu Ramiego Maleka, aktora który wcielił się w rolę Freddy'ego Mercury'ego w filmie "Bohemian Rhapsody").

Z kolei 2733 artystów wizualnych zaprojektowało nową wersję "A Kind of Magic".

