Psycroptic: Album "Divine Council" w szczegółach

Ósma, a zarazem pierwsza od czterech lat płyta zespołu pod wodzą braci Dave'a (perkusja; także w Werewolves, The Amenta, Ruins, eks-Blood Duster i Pestilence) i Joego (gitara; Ruins, eks-The Amenta) Haley, powstała w studiach Anubis (partie perkusji pod okiem Chrisa Thelemco), Cave Bound (ścieżki basu pod kierownictwem Justina Spaetha) i własnym Crawlspace (wokale, gitary, klawisze oraz miks i mastering).

Autorem okładki nowego materiału Psycroptic jest rozchwytywany izraelski artysta Eliran Kantor, który na co dzień mieszka w Berlinie.

Reklama

U boku frontmana i autora tekstów Jasona Peppiatta w nagraniach wziął też udział amerykański wokalista Jason Keyser, członek Origin i były muzyk Skinless. Na "Divine Council" usłyszymy także dodatkowe wokale Amy Wiles, która wystąpiła również na "As The Kingdom Drowns", poprzednim albumie Psycroptic z 2018 roku. Dodajmy, że od 2018 roku basistą australijskiej formacji pozostaje Amerykanin Todd Stern, aktualny gitarzysta nowojorskiego Tombs.

Świeże dokonanie Psycroptic wyda kalifornijska Prosthetic Records, z którą zespół związany jest już od dłuższego czasu. Wytwórnia z Los Angeles szykuje wersję CD, edycję winylową, kasetę i odsłonę cyfrową. Premiera "Divine Council" odbędzie się 5 sierpnia.

Nowy album Psycroptic pilotuje już kompozycja "Rend Asunder". "Styl 'Rend Asunder' jest nieco odmienny - zredukowany do czerni i uproszczony, wciąż jednak posiadający brzmienie Psycroptic. Od razu przechodzi do rzeczy, jest szybki, chwytliwy i mocny od samego początku" - napisali muzycy z Tasmanii.

Do numeru "Rend Asunder" nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Psycroptic REND ASUNDER

Oto lista utworów albumu "Divine Council":

1. "Rend Asunder"

2. "A Fool's Errand"

3. "This Shadowed World"

4. "Enslavement"

5. "Ashes Of Our Empire"

6. "The Prophet's Council"

7. "Awakening"

8. "A Fragile Existence"

9. "Exitus".