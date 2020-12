Przemek "Cacek" Cackowski nie żyje. Wokalista miał 38 lat

W szpitalu w Grudziądzu zmarł Przemek "Cacek" Cackowski, wokalista, kompozytor i autor tekstów, wyróżniany na różnych festiwalach i konkursach.

Przemek "Cacek" Cackowski miał 38 lat /Andrzej Stawiński / Reporter

Informację o śmierci Przemka Cackowskiego przekazała m.in. Fundacja Wygrajmy Razem i lokalne media.

Reklama

Wokalista zmarł w szpitalu w Grudziądzu w nocy z 23 na 24 grudnia. Miał 38 lat.

"Był świetnym facetem, inteligentnym i bardzo niezależnym. Miał wielki dystans do siebie i był naprawdę mistrzem ciętej riposty. Poza tym był człowiekiem niezwykle utalentowanym muzycznie. Pięknie śpiewał, grał na klawiszach i gitarze, komponował i pisał teksty piosenek. Z Fundacją "Wygrajmy Razem" był związany od początku jej istnienia" - czytamy na facebookowym profilu fundacji.

Przemek "Cacek" Cackowski był m.in. autorem muzyki do hymnu fundacji - "Razem łatwiej".

Wideo Przemek "Cacek" Cackowski - ZAWSZE POD PRĄD

Niewidomy wokalista, kompozytor, autor tekstów występował na wielu festiwalach i konkursach muzycznych, m.in. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie (został laureatem występując w duecie z Patrycją Markowską), Poetyckich Okruchach Lata w Grudziądzu, festiwalu "Źródło wciąż bije" w Bydgoszczy i programie "Szansa na sukces" (na początku listopada - z grupą Skaldowie). Płyta "Chce się śpiewać", na której znalazł się utwór zaśpiewany przez Przemka, została nominowana do Fryderyka 2020 w kategorii album roku blues.

Wideo Przemek "Cacek" Cackowski - MAMONA (Festiwal Zaczarowanej Piosenki - Krakow 2010)

"Przez ostatnie lata Przemek miał spore kłopoty ze zdrowiem, ale była nadzieja. Przygotowywał się do przeszczepu nerki od własnej siostry. Niestety nie doczekał operacji. Wiemy, że Cacek już nie cierpi i nic go nie boli, ale dla nas to ogromna strata. Łączymy się w bólu z jego rodzicami, siostrą, siostrzeńcem i wszystkimi bliskimi. Będziemy zawsze pamiętać o Przemku. Pozostanie w naszych serduchach..." - głosi wpis Fundacji Wygrajmy Razem.