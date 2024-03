Mowa o albumie "Cutting The Throat Of God", za nagranie którego odpowiadał Jamie Saint Merat, perkusista Ulcerate. Muzyk zajął się także miksem i przygotował okładkę. Mastering wykonał Magnus Lindberg, szwedzki producent i członek grupy Cult Of Luna.

Siódmy longplay Ulcerate będzie mieć swą premierę 14 czerwca nakładem Debemur Morti Productions. Francuska wytwórnia szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

15 marca formacja wypuściła pierwszy singel z nowej płyty. Do kompozycji "The Dawn Is Hollow" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ulcerate The Dawn is Hollow



Ulcerate - szczegóły albumu "Cutting The Throat Of God" (tracklista):

1. "To Flow Through Ashen Hearts"

2. "The Dawn Is Hollow"

3. "Further Opening The Wounds"

4. "Transfiguration In And Out Of Worlds"

5. "To See Death Just Once"

6. "Undying As An Apparition"

7. "Cutting The Throat Of God".