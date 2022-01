Słuchacze RMF FM głosowali na 100 wybranych piosenek. Tym razem całe podium plebiscytu na Przebój Roku RMF FM 2021 należy do polskich wykonawców.

Pierwsze miejsce zdobył Dawid Kwiatkowski z piosenką "Bez ciebie". Świętujący w Nowy Rok swoje 26. urodziny wokalista znalazł się jeszcze na 15. pozycji ("Proste") i 27. miejscu ("Nieważne").

- Ten kawałek dosłownie spadł mi z nieba. Obudziłem się w środku nocy, około godziny 3, z melodią w głowie, z całym refrenem. Zdarzyło mi się to drugi raz w życiu - poprzednim razem piosenka była beznadziejna, do wyrzucenia. A ta została mi w głowie. Kolejnego dnia robiłem swoje. Pojechałem na siłownię i wracając do domu, jadąc autem, przypomniałem sobie, że po coś wstawałem w nocy, że coś się zadziało. Okazało się, że półprzytomny sięgnąłem po telefon i włączyłem dyktafon. Odnalazłem to nagranie, posłuchałem go i uznałem, że chyba będzie dobrze. Zadzwoniłem do moich ziomków, czyli Patryka Kumora, Lanberry i Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka, że jadę do nich i będziemy nagrywali numer. Więc skoro dostałem taki znak od Boga, to nie mogłem go zawieść - opowiadał Dawid Kwiatkowski w rozmowie z Interią o piosence "Bez ciebie".

Te trzy wyżej wymienione nagrania są zapowiedziami nadchodzącej płyty wokalisty.

W teledysku "Bez ciebie" główne role zagrali Julia Kuczyńska - Maffashion oraz Michał Kot.



Oto pierwsza dziesiątka listy Przebój Roku RMF FM 2021:



1. Dawid Kwiatkowski - "Bez ciebie"

2. Męskie Granie Orkiestra - "I ciebie też, bardzo"

3. sanah / Vito Bambino - "Ale jazz"

4. Maneskin - "I Wanna Be Your Slave"

5. Elton John / Dua Lipa - "Cold Heart (PNAU Remix)"

6. Ed Sheeran - "Bad Habits"

7. Daria Zawiałow / Dawid Podsiadło - "Za krótki sen"

8. Michael Patrick Kelly - "Throwback"

9. Sylwia Grzeszczak - "Prawda o nas"

10. Adele - "Easy On Me".