W tym roku lider jest tylko jeden. Legenda amerykańskiej popkultury, Bruce Springsteen, zarobił w 2021 roku aż 590 milionów dolarów! Prawda jest taka, że większość tej sumy uzyskał dzięki sprzedaży praw do swoich piosenek wytwórni Sony Music. Na tej transakcji zarobił 550 milionów dolarów, co oznacza, że jego zarobek dzięki aktywności artystycznej wyniósł jedynie 40 milionów. Złożyły się na niego m.in. 26 koncertów na Broadwayu oraz projekty - podcast i książka "Renegades: Born in the USA" napisana z Barackiem Obamą.

Pomimo przestoju w branży muzycznej zarobki niektórych muzyków imponują. W większości wynikają one jednak właśnie ze sprzedania praw do muzyki, albo działalności pozamuzycznej. Przykładowo znajdujący się na trzecim miejscu Paul Simon, czyli połowa duetu Simon & Garfunkel, swoje miejsce zapewnił sobie także sprzedażą praw do utworów za dokładnie 260 milionów! Znajdujący się na liście Red Hot Chili Peppers, Motley Crue czy Lindsey Buckingham także wzbogacili się niemal w całości głównie dzięki sprzedaniu praw.

Kanye West zarobił 250 milionów dolarów głównie dzięki sprzedaży sygnowanej swoim przydomkiem Ye serii butów. Jego kolega po fachu, Jay-Z natomiast sprzedał 50% udziałów w firmie produkującej szampana, a resztę dzięki spieniężeniu 80% akcji Tidala, które do niego należały.

Należy jednak spodziewać się, że część z muzyków w przyszłym roku nie stanie nawet w pobliżu najlepszej 20-tki - jeśli koncertowanie, które zwykle jest głównym źródłem dochodu dla muzyków, będzie wciąż ograniczone, to będą mieć problem, by uzyskać tak wysokie przychody.





Pełna lista 10 najlepiej zarabiających muzyków prezentuje się następująco:

Bruce Springsteen (590 milionów dolarów)



Jay-Z (470 milionów dolarów)



Paul Simon (260 milionów dolarów)



Kanye West (250 milionów dolarów)



Ryan Tedder (200 milionów dolarów)



Red Hot Chili Peppers (145 milionów dolarów)



Lindsey Buckingham (100 milionów dolarów)



Mötley Crüe (95 milionów dolarów)



Blake Shelton (83 miliony dolarów)



Taylor Swift (80 milionów dolarów)

Za zestawienie odpowiada magazyn "Rolling Stone".