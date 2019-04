Pożar katedry Notre Dame. Gwiazdy łączą się z Paryżem

W mediach społecznościowych gwiazdy z całego świata wyrażają swój żal po pożarze, który strawił katedrę Notre Dame w Paryżu.

Moment zawalenia iglicy katedry Notre Dame /Solal/SIPA/SIPA/SIPA / East News

Wielki pożar wybuchł w poniedziałek (15 kwietnia) ok. godz. 18.50. Płomienie zostały ugaszone przed godz. 4 w nocy.

Wideo Wali się wieża płonącej katedry Notre-Dame. Dramatyczne zdjęcia pożaru w Paryżu (STORYFUL/x-news)

Z żywiołem w stolicy Francji walczyło ponad 400 strażaków.

Do pożaru mogło dojść na skutek prac remontowych na dachu. Krótko przed godz. 20 zawaliła się charakterystyczna iglica katedry Notre Dame.

W mediach społecznościowych wstrząśnięci widokiem z Paryża było wielu artystów z całego świata, m.in. Sting, Cher, Mark Ronson, Camila Cabello, Dua Lipa, Alex Kapranos (Franz Ferdinand), The National, Warren Ellis i Carla Bruni, śpiewająca żona Nicolasa Sarkozy'ego, prezydenta Francji w latach 2007-2012.



"Jestem poruszony zdjęciami ludzi z Paryża, którzy na kolanach modlili się, gdy piękna dusza ich miasta płonęła" - napisał Sting.

Specjalny wpis w języku francuskim na Instagramie opublikował Jesse Hughes z grupy Eagles Of Death Metal. Stolica Francji ma szczególne miejsce w historii tej formacji - to właśnie Amerykanie byli na scenie w hali Bataclan, gdy w listopadzie 2015 r. doszło tam do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 90 osób.



W Polsce o pożarze pisali m.in. Zbigniew Hołdys, Natalia Kukulska, Stan Borys i Grzegorz Kupczyk.