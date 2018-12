Powstanie serial o losach Seleny Quintanilli. Produkcją zajmie się Netflix

Netflix otrzymał zielone światło od rodziny zamordowanej Seleny Quintanilli i może rozpocząć przygotowania do stworzenia serialu fabularnego o wokalistce.

Selena Quintanilla na okładce płyty "Amor Prohibido"

Produkcja dotycząca życia wokalistki nazywać będzie się "Selena: The Series". Netflix na razie nie zdradza nawet przybliżonej daty premiery ani tego, ile odcinków zostanie nagranych oraz ile będą trwały.

"Selena zawsze będzie miała miejsce w historii muzyki i czujemy się w obowiązku oddać sprawiedliwość jej pamięci. Dzięki temu serialowi widzowie zobaczą w końcu pełną historię Seleny, naszej rodziny i wpływ, jaki miała na nasze życie" - napisała w specjalnym oświadczeniu siostra zmarłej gwiazdy, Suezette Quintanilla.

"Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z Campanario i Netflixem, aby wspólne dać fanom nieznane fragmenty naszej historii i wykazać, dlaczego Selena stała się legendą dla naszej generacji" - czytamy dalej.

Za scenariusz i produkcję odpowiedzialny będzie Moises Zamora ("Star", "American Crime"). Wśród producentów znaleźli się też Suezette Quintanilla i ojciec wokalistki, Abraham Quintanilla Jr.

Kto mógłby zagrać główną rolę? Fani po ogłoszeniu informacji o produkcji serialu wysunęli m.in. kandydatury Demi Lovato, Becky G, Vanessy Hudgens i Camili Cabello.



"Selena i cała rodzina Quintanilla były inspiracją dla wielu, zwłaszcza dla mnie. Osiągnięcia zawodowe Seleny są legendarne, ale nasza historia skupi na niesamowitej historii meksykańsko-amerykańskiej i niezwykłej młodej kobiecie, która przekraczała granice, stając się globalną gwiazdą. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego partnera niż Netflix, aby świętować życie Seleny i jej rodziny - przyznał szef Campanario, Jaime Davila.

To nie jedyna produkcja, którą przygotowuje rodzina Seleny. Serial o Alex Guerrze, której historia bazuje na życiu Seleny, ma powstać dla amerykańskiej stacji NBC, a jego producentami zostali Miguel Nolla i Scooter Braun.



Selena Quintanilla-Perez w latach 90. była niezwykle popularną, latynoską wokalistką. W trakcie kariery wydała pięć albumów studyjnych, a ostatni z nich "Dreaming of You" (który był też pośmiertnym wydawnictwem) sprzedał się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. Na swoim koncie Selena miała przeboje takie jak "No Me Queda Mas" oraz "Bidi Bidi Bom Bom".



Za płytę "Selena Live!" wokalistka zgarnęła nagrodę Grammy w 1994 roku w kategorii najlepszy album meksykański/meksykańsko-amerykański.



Clip Selena Bidi Bidi Bom Bom

Selena zginęła 31 marca 1995 roku z ręki swojej przyjaciółki i założycielki jej fanklubu, Yolandy Saldivar. Kobieta przez kilka lat prowadziła też butiki należące do gwiazdy. Po wykryciu licznych oszustw ze strony Saldivar, wokalistka i jej rodzina odsunęli ją od interesów i fanklubu.

Psychofanka zastrzeliła gwiazdę podczas spotkania w hotelu, krótko po tym, jak między kobietami wywiązała się kłótnia. Saldivar próbowała uciec z miejsca zbrodni, ale niedługo później została aresztowana, podczas procesu skazano ją na dożywocie.

Po śmierci wokalistki jej pamięć uczczono m.in. wysokobudżetową produkcją filmową pt. "Selena", a w rolę zastrzelonej gwiazdy wcieliła się Jennifer Lopez. Obraz swoją premierę miał 21 marca 1997 roku, a w kinach na całym świecie zarobił ponad 35 milionów dolarów.