Powstaje film o Maryli Rodowicz! Zdradzi tajemnice małżeństwa?

Piosenkarka wyszła za mąż za Andrzeja Duszyńskiego w 1989 roku. Choć przez większość czasu starała się nie komentować publicznie swojego małżeństwa, to od momentu rozstania pary w 2016 roku, byli na ustach całej Polski. Niekończące się rozprawy sądowe były dla gwiazdy wykańczające.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz: Festiwal w Opolu to kawał mojego życia. Wystąpie tam już po raz 40 Newseria Lifestyle

W rozmowie z Super Expressem na początku lipca 2021 roku mówiła na temat rozwodu: "Mąż w wielu momentach rozprawy zaskoczył mnie przykrymi słowami. Rozwód dostarczył mi wielu naprawdę niemiłych sytuacji, tyle mogę powiedzieć". Czy w filmie dokumentalnym zobaczymy więcej Maryli na scenie, czy dowiemy się pikantnych szczegółów z jej osobistego życia?

Reklama

Powstanie film o Maryli Rodowicz. Kiedy premiera?

W "Na żywo" piosenkarka wyznała, że telewizja aktualnie pracuje nad dokumentem, który ukaże archiwalne nagrania z jej kariery. Aktualnie trwa przeszukiwanie archiwów, by wybrać najlepsze fragmenty. "Telewizja Polska chce go wypuścić za rok, na święta" - zdradza wokalistka. Według informacji tygodnika, do powstania filmu zaproszono jej wieloletnich przyjaciół i współpracowników, a także.. partnerów.

Instagram Post

Będą to m.in. czeski producent muzyczny František Janeček, który był także jej narzeczonym, Krzysztof Jasiński (ojciec dwojga jej dzieci) oraz Daniel Olbrychski. Ich romansem w latach 70. żyła cała Polska! Pozostaje pytanie, czy w filmie zobaczymy także Andrzeja Duszyńskiego, z którym przez ostatnie lata Rodowicz toczyła sądową batalię.

Maryla Rodowicz opowie o mężu?

Maryla Rodowicz przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że nie boi się pokazywać, ani mówić tego, co lubi. Można więc przypuszczać, że w filmie pojawią się komentarze piosenkarki do tego, co przez ostatnie lata działo się w jej życiu. By przekonać się jaki będzie finałowy efekt, pozostaje czekać do premiery dokumentu.

Maryla Rodowicz kończy 75 lat. Królowa polskiej piosenki na starych zdjęciach 1 / 12 Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików. Na zdjęciu w 1969 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jan Morek udostępnij

Maryla Rodowicz w szpitalu

Ostatnio informowaliśmy, że gwiazda zaraz przed pojawieniem się na Festiwalu w Opolu trafiła do szpitala. Okazało się, że miała zapalenie tchawicy i potrzebowała natychmiastowej pomocy. "Dla wokalisty to jest koniec, to odcina głos. Pomógł mi szpital w Opolu, miałam leki, inhalacje, kroplówki. Podali mi hydrokortyzon dożylnie" - zdradziła na temat swojego stanu zdrowia gwiazda. Dzięki tej szybkiej reakcji udało jej się na czas dojść do zdrowia.