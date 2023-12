We wtorek Mateusz Morawiecki nie zdobył wotum zaufania, co rozpoczęło dyskusję nad kandydaturą Donalda Tuska na stanowisko premiera.

W trakcie przemówień głos zabrała m.in. Barbara Oliwiecka, posłanka Polski 2050. W swojej wypowiedzi skupiła się na propagandzie, zwracają się do przedstawicieli PiS-u. "Największą stratą i krzywdą jest podział kraju, za który odpowiada Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Największą stratą jest bowiem to, gdy przyjaciele, rodzina oskarżają swoich bliskich o agenturę, o zdradę, bo taka jest, była narracja TVP, którą zawłaszczyliście" - mówiła.

Zwróciła się też do słuchających fragmentem utworu "Proste, łatwe i piękne" zespołu Inkwizycja. "Jest taki wiersz, który chodzi mi po głowie: 'to takie łatwe, wskazać palcem wrog a/ to jest wróg, bo inaczej nazwał Boga / to takie łatwe, gdy potrzebni są winni / trzeba znaleźć słabych, małych i innych'. (...) to jest bardzo cenna, ważna lekcja" - zacytowała.

Posłanka cytuje punk rocka. Inkwizycja odpowiada

Lider Inkwizycji, Dariusz Eckert, wypowiedział się na temat tej sytuacji w rozmowie z Gazetą Wyborczą. "W przyszłym roku będzie czterdzieści lat, od kiedy stanąłem na scenie i zacząłem wykrzykiwać różne ważne w moim mniemaniu teksty. Z wielką radością dowiedziałem się, że otóż nie tylko dla mnie. Nie żebym wcześniej tego nie wiedział, ale mój tekst z mównicy sejmowej? Truizmem byłoby, gdybym powiedział jak bardzom się tego nie spodziewał" - komentował.

"Bliskie spotkania artystów z politykami zawsze kończyły się katastrofą albo w najlepszym razie niesmakiem. I to głównie dla tych pierwszych. Przykładów aż nadto. Dlatego, prócz, nie ma co ukrywać. mile połechtanego ego, odczułem ukłucie niepokoju. A tutaj fragment tekstu został użyty w dobrej intencji, słusznym kontekście i zgodnie z zamierzonym przekazem" - stwierdził. "Ugrupowanie pani posłanki Oliwieckiej nie jest moją ulubioną opcją, ale na razie patrzę na ową partię bez odrazy. I nie muszę się z kimś we wszystkim zgadzać, by stwierdzić, że ktoś jest przyzwoitym człowiekiem. Można by rzec nieskromnie, że to zdarzenie dobrze wróży tej kadencji" - dodał.

Zaprosił również posłankę na przyszłoroczne koncerty. "My, jako zespół, wprawdzie mamy chwilową przerwę, ale w przyszłym roku zapraszamy panią posłankę na koncerty! Tylko immunitet niech pani zostawi. Żeby się nie pogniótł w pogo..." - zażartował.