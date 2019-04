Poruszające przemówienie Halsey. Była bezdomna, myślała o prostytucji

W sobotę 6 kwietnia w Los Angeles odbyła się gala Ending Youth Homelessness: A Benefit for My Friend's Place dotycząca problemu bezdomności ludzi młodych. Na imprezie do zgromadzonych gości przemówiła m.in. Halsey, która przypomniała najgorsze lata swojego życia.

Halsey opowiedziała o tym, jak wyglądało jej życie na ulicy /Vivien Killilea /Getty Images

Halsey podczas swojego przemówienia przypomniała, jak doszło do tego, że wylądowała na ulicy.

"Kiedy żyłam w Nowym Jorku, byłam jeszcze nastolatką. Moi przyjaciele dobierali dekoracje do swoich sypialni, a ja zastanawiałam się, czy przespać się z obcym człowiekiem, który będzie w stanie zapłacić mi za posiłek" - stwierdziła.

"Nie zrobiłam niczego złego, a moi rodzice mnie kochali i robili dla mnie bardzo dużo. Jednak seria niefortunnych zdarzeń sprawiła, że znalazłam się w tej sytuacji, która może przydarzyć się każdemu" - dodała.



Przyszła wokalistka została wyrzucona z domu przez swoich rodziców po tym, jak usunięto ją z publicznego college'u. Przełom w jej życiu nastąpił dopiero, gdy poznała Jeremy’ego Veurnicka z Capitol Music.

"Byłam bezdomna w Nowym Jorku, miałam dziwną fryzurę, swoje demo w kieszeni i nosiłam przy sobie szarą torbę. 'Co w niej masz'. To mój dom'" - opowiadała o swoim spotkaniu z przedstawicielem branży muzycznej.

Halsey - z pomocą wspierających ludzi - udało się wyjść na prostą, a co więcej zostać jedną z popularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Teraz piosenkarka stara się walczyć o innych młodych ludzi bez dachu nad głową.



"Bezdomność to śmiertelna epidemia" - stwierdziła.

O swoich problemach piosenkarka mówiła już m.in. w 2016 roku w trakcie wywiadu dla "Rolling Stone".

"Kupiłam czteropak Red Bulla i wykorzystałam go, aby pozostać na chodzie przez dwa lub trzy dni. Było to mniej niebezpieczne niż zaśnięcie w przypadkowym miejscu, w którym ktoś może cię zgwałcić lub porwać" - wspominała.



Pełne przemówienie Halsey z Ending Youth Homelessness: A Benefit for My Friend's Place znajdziecie poniżej: