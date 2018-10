Popek i Matheo są "Poza zasięgiem": Posłuchaj i sprawdź tekst

Utwór "Poza zasięgiem" to kolejna zapowiedź zbliżającej się wspólnej płyty Popka i Matheo "Dr Jekyll And Mr Hyde".

Popek szykuje nowy album z Matheo AKPA

"Dr Jekyll and Mr Hyde" to tytuł najnowszej płyty Popka i Matheo, która pojawi się w przyszły piątek 19 października. Album ma ukazywać dwa skrajne oblicza rapera i nawiązuje do słynnej powieści Roberta Louisa Stevensona z XIX wieku.

Wcześniej poznaliśmy już utwory "Powrót króla", "Ciemna strona sławy" i "Wszystko i nic".

Przy nagraniu "Poza zasięgiem" Popek i Matheo zamiast tradycyjnego teledysku przygotowali wideo tekstowe (lyric video).

Refren wakacyjnego numeru wykonuje Daria Kowalska.

"Jedyna rzecz jaka łączy 'Króla Albanii' z nadchodzącym 'Dr Jekyll and Mr Hyde' jest eklektyzm. To co wraz z Popkiem zaczęliśmy na poprzednim albumie, to co was najbardziej zaskoczyło, jest ideą rozwijaną i kontynuowaną na nadchodzącym. Myśląc więc, że po odsłuchaniu jednego utworu z nowej płyty, będziecie już wiedzieć, czego się spodziewać, kolejny kompletnie was zdezorientuje" - stwierdził Matheo.

Przypomnijmy, że Popek i Matheo na początku 2016 roku wydali album "Król Albanii", który rozszedł się w Polsce w nakładzie ponad 150 tys. egzemplarzy i uzyskał status diamentowej płyty.

W marcu 2017 roku Popek, Matheo i Sobota wydali płytę "Trzech króli", która dotarła do piątego miejsca OLiS.

